Botswana : Tlou Energy achève son programme de forages de méthane de houille sur le permis Lesedi  

(Agence Ecofin) - Au Botswana, la société d’exploration Tlou Energy listée sur ASX, AIM et ESB, a fourni une nouvelle mise à jour de son programme de forages de puits de méthane de houille sur le permis Lesedi.

Au total, six puits ont été forés dans les prospects Lesedi 3 et Lesedi 4. Chaque prospect comprend en effet un puits de production vertical et deux puits latéraux. Si les résultats de chacun des puits n’ont pas été publiés, Tlou a indiqué que lorsque les puits latéraux ont croisé les puits de production verticaux, il a été observé une quantité importante de gaz. Cela s'est notamment produit au niveau des intersections Lesedi 3P et 4P, mais plus particulièrement sur Lesedi 4P.

Dans le module de développement Lesedi 4, la société a ciblé des traces de gaz dans la partie supérieure du site. Cela pourrait être très important pour les futures campagnes de forage. Cette donnée, combinée aux tendances structurales récemment évaluées, pourrait fournir la clé pour le déblocage d'importantes quantités de méthane de houille.

Un communiqué de Tlou indique qu’il s'agit d'une réalisation importante qui démontre la capacité de la société d’exécuter un programme rentable et opportun dans le désert du Kalahari. En effet, les travaux ont été achevés à temps et en conformité avec le budget.

Ces travaux permettront à terme à Tlou, d’installer des centrales et de produire de l’électricité qui sera injectée dans le circuit de distribution public. Le pays cherche à diversifier ses sources d’énergie et le gouvernement apporte tout son soutien aux recherches dans le domaine du méthane de houille.

Olivier de Souza

