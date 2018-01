Le gouvernement ivoirien attribue deux nouveaux blocs d’exploration à Tullow Oil  

(Agence Ecofin) - Mercredi, la Côte d’Ivoire a accordé deux nouveaux blocs d’exploration à la compagnie indépendante britannique Tullow Oil. L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné (photo).

Il s’agit du bloc offshore CI-524, situé non loin de la frontière maritime avec le Ghana et adjacent au champ TEN et du bloc onshore CI-520, situé non loin d’Abidjan, la capitale économique du pays. Une période exploratoire de 3 ans a été accordée à la société sur les deux périmètres. Pendant cette période, Tullow sera tenue d’investir un minimum de 5 millions de dollars dans les fouilles géologiques et géophysiques.

Une fois que les engagements à ce niveau seront respectés, l’entreprise bénéficiera d’une seconde phase d’exploration qui découlera sur un programme de forage. Cette opération renforce, d’une part, la présence de Tullow dans le pays. En effet, il y a trois mois, elle a obtenu une participation de 90% sur quatre blocs à terre près d’Abidjan dont les 10% restants sont détenus par Petroci, la société publique du pétrole. Aussi, produit-elle du pétrole sur le champ Espoir, situé au large.

D’autre part, l’opération traduit la volonté du gouvernement ivoirien de porter la production pétrolière nationale de 45 000 à 200 000 b/j. Ces derniers mois, plusieurs compagnies dont BP, Kosmos Energy et SECI, une filiale du français Bouygues se sont vues octroyer des blocs par le gouvernement.

Olivier de Souza