Congo : les travaux de forage du puits TLP-103 sont lancés

(Agence Ecofin) - En République du Congo, Anglo African Oil & Gas vient d’annoncer que les activités de forage du puits d’exploration TLP-103, situé sur le champ pétrolifère de Tilapia, ont été lancées, le 15 août dernier.

L’entreprise prévoit que le puits sera foré à une profondeur de 2 700 mètres et les travaux seront achevés dans les 64 jours suivant le lancement.

Le puits cible divers horizons, y compris les sables peu profonds qui produisent déjà du pétrole sur le terrain, l’évaluation d’une découverte non développée dans les sables inférieurs de Mengo et une perspective d'exploration plus profonde dans l'intervalle de Djeno.

Il faut indiquer que l’intervalle de Djeno permet déjà la production d’un plateau de 5 000 barils par jour sur le champ adjacent de Minsala. Anglo African devrait tester l’horizon de Vanji, en fonction des résultats de ces trois sections.

Anglo African qui a mobilisé une plateforme de forage, le SMP-102, sur le site en juillet dernier, y cible un potentiel de 8,1 millions de barils, ce qui devrait lui permettre d’évoluer vers la rentabilité au Congo.

La société qui est cotée à Londres, possède une participation de 56% dans le champ de production de Tilapia.

Olivier de Souza

