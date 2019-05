Libye : la Sirte Oil Company achève avec succès un programme de tests de puits sur le champ Istiklal

(Agence Ecofin) - En Libye, la Sirte Oil Company (SOC), filiale de la société publique du pétrole (NOC), vient d’annoncer l’achèvement des essais du puits FF03-6 de la formation gazière Gargaf dans le champ pétrolier Istiklal.

Les travaux d’essais ont été menés avec la technologie Aphron, un système moderne de fluide de forage utilisé sous la supervision du contractant local Al-Jowfe Service Company.

La SOC a indiqué que les résultats préliminaires au terme des travaux sont encourageants et a publié des chiffres y afférents. Au total trois programmes d’essais ont été effectués.

On relève notamment que lorsque les tests ont été effectués via un étrangleur de diamètre 64/32 pouces, il a été obtenu un taux de production de condensats de 263 barils par jour et un niveau d’extraction de 7,103 millions de pieds cube de gaz naturel.

Avec un étrangleur de diamètre 40/64 pouces, les essais ont montré 328 barils par jour de condensat et 11,7 millions de pieds cube de gaz naturel par jour.

Enfin, avec un étrangleur de 64/48 pouces, on a obtenu une production de condensat de 455 barils par jour pour un volume de gaz d’environ 14 millions de pieds cube par jour.

Un plan de production devrait prochainement être publié. La production du puits devrait être connectée aux installations d’acheminement existantes qui relient Benina à Mellitah. Celles-ci transportent le gaz naturel qui alimente les installations industrielles, les centrales électriques et les usines de dessalement de la NOC.

La SOC a déclaré que la production servira à maintenir la production et assurer un approvisionnement régulier en gaz des centrales électriques des régions côtières.

Olivier de Souza