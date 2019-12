Libye : le pétrolier allemand Wintershall s’engage dans deux projets d’exploration et de partage de production

(Agence Ecofin) - En Libye, la société pétrolière allemande Wintershall et la société publique du pétrole (NOC) viennent de signer deux accords d’exploration et de partage de production dans deux régions du bassin de Syrte. L’un est valable jusqu’en 2036 et l’autre jusqu’en 2037.

Le document prévoit que les deux concessions de Wintershall soient converties en accords d’exploration et de partage de production rétroactivement à partir de janvier 2018. Il prévoit également la création d’une société d’exploitation commune dénommée Al Sirir Petroleum Operations Company. La nouvelle société composée des deux actionnaires va développer ces périmètres et travailler dans le cadre de l’approfondissement des possibilités de coopération sur le terrain.

Dans le cadre des activités d’Al Sirir, Wintershall versera une prime de signature de 100 millions de dollars pour les deux accords et 50 millions de dollars supplémentaires sur une période de 10 ans, qui serviront à financer des programmes et projets de développement durables et à responsabilité sociale. Cette enveloppe sera gérée par la NOC.

Il faut rappeler que dans le cadre de la consolidation de ses actifs sur Waha, la société pétrolière française Total a également convenu de faire un versement dans ce même sens.

Olivier de Souza

