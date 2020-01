Sénégal : le prochain cycle de licences pétrolières sera lancé le 28 janvier prochain à l’hôtel King Fahd

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, le ministère du Pétrole et des Energies va lancer le cycle de licences de 2020, lors d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’hôtel King Fahd de Dakar, le 28 janvier prochain. Les périmètres seront disponibles le 31 janvier et les soumissions devront être déposées au plus tard le 31 juillet à 17 h.

L’opération a reçu le soutien de la société publique du pétrole (Petrosen) et de l’explorateur GeoPartners. Le cycle de licences annoncé lors de l’Africa Oil Week au Cap en novembre 2019, sera relatif à 12 blocs proposés dans le bassin MSGBC, au large du Sénégal.

Le cycle de licences vise à accroître l’investissement pétrogazier dans le pays, en présentant des possibilités d’investissement à court, moyen et long termes.

Petrosen s’est associé à TGS, GeoPartners et PGS pour fournir aux parties intéressées plus de 14 000 km de données 2D, plus de 10 000 km2 de données 3D et plus de 50 000 km2 de données Multifaisceaux, et des rondes ultérieures sont prévues.

Il faut dire que d’autres événements de promotion sont prévus à Londres les 19 et 20 février, et à Houston, au Texas, les 24 et 25 février 2020.

Olivier de Souza

