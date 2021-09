TGS lance une nouvelle campagne sismique 2D au large de la Mauritanie

(Agence Ecofin) - Les eaux de la Mauritanie et le bassin qui y est lié offrent un important champ d’exploration pour les firmes pétrolières internationales. Malgré d’importantes réserves de gaz et de pétrole identifiées au cours des 10 dernières années, la région reste globalement sous-explorée.

TGS démarre une nouvelle campagne sismique 2D dénommée NWAAM 2021 dans le bassin MSGBC (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Conakry), plus précisément au large des côtes de la Mauritanie.

D’après l’information rendue publique le 14 septembre 2021 par la société d’exploration basée à Oslo, la campagne permettra de fournir des données essentielles sur le sous-sol mauritanien afin « d’évaluer le potentiel en hydrocarbures des zones en eaux profondes et extrêmement profondes du pays », a laissé entendre Kristian Johansen, PDG de TGS.

La campagne est prévue pour durer 60 jours extensibles à 90 et permettra de recueillir au total 7 500 km de données sismiques. La société emploiera une technologie moderne d’acquisition à large bande pour les travaux et les résultats de l’enquête seront disponibles au cours du second semestre de l’année prochaine. Pour rappel, c’est le navire BGP Pioneer qui exécutera les activités.

TGS commences new 2D seismic campaign offshore Mauritania adding to the successes of the North-West Africa Atlantic Margin (NWAAM) 2D campaign: https://t.co/yLYFLw70yC #TGS #SeeTheEnergy #MSGBC #Mauritania #seismic BGP pic.twitter.com/M4qTp6OWWd