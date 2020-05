La Somalie lancera en août un cycle d’octroi de sept licences pétrolières, une première historique

(Agence Ecofin) - Le ministère somalien du Pétrole vient de dévoiler le calendrier du lancement du premier programme d’attributions de licences pétrolières de son histoire. Celui-ci démarrera le 4 août prochain et prendra fin le 12 mars 2021. En raison de la propagation de la pandémie du Covid-19, et des restrictions qui en découlent, l’opération a été lancée de manière virtuelle.

Au total, sept blocs logés dans les zones les plus prometteuses du littoral somalien, seront positionnés sur le marché.

« La Somalie a franchi des étapes importantes qui apporteront prévisibilité, fiabilité et transparence aux compagnies pétrolières et gazières ainsi qu’aux investisseurs qui seront prêts à faire des affaires avec le gouvernement », a déclaré Abdirashid Mohamed Ahmed, le ministre du Pétrole.

Parmi les efforts consentis par le gouvernement dans la construction d’une industrie pétrolière locale forte, il y a l’adoption récente d’un code pétrolier et d’un texte inscrit dans la loi sur le pétrole, régissant les accords de partage de production. Ce dernier indique comment les futurs revenus du développement pétrolier seront partagés entre le gouvernement fédéral, les États membres et leurs communautés locales. D’ailleurs, les premiers versements de Shell et Exxon Mobil pour l’acquisition de périmètres d’exploration ont été distribués selon ce schéma.

Les investisseurs se sont dits satisfaits de la réglementation liée aux contrats de partage de production et du cadre fiscal flexible.

M.Ahmed a assuré que le processus sera équitable et transparent pour tous les participants, ajoutant que les revenus générés par les explorations de gaz naturel seront utilisés comme catalyseur d’une nouvelle économie dynamique.

Outre Shell et Exxon Mobil, de nombreuses entreprises turques notamment ont manifesté leur intérêt pour le potentiel pétrolier de la Somalie. Dans le domaine de la sécurité, l’offshore somalien n’est plus la zone la plus dangereuse pour la piraterie à l’égard des installations pétrolières en Afrique. Il a récemment été dépassé par le golfe de Guinée.

