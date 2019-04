Algérie : ADES International signe deux contrats de services pétroliers pour un montant de 27 millions $

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de services de forage et de production ADES International vient de décrocher deux nouveaux contrats de location de ses plateformes onshore ADES 2 et ADES 3, auprès du Groupement Sonatrach AGIP (GSA).

Le contrat concernant la plateforme ADES 2 porte sur un puits avec quatre autres en optionnel à compter de la date de mise à disposition de la plateforme, courant deuxième trimestre de 2019. Ce contrat a une valeur de 8 milliards de dollars.

Le contrat d’ADES 3 a, quant à lui, été signé pour une durée de deux ans et un an optionnel, avec effet à l'expiration du contrat existant, au troisième trimestre 2019. Cela ajoutera un carnet de commandes estimé à 19 millions de dollars.

« Ces nouveaux contrats renforcent notre position sur le marché stratégique algérien et s'inscrivent dans le cadre de notre stratégie de croissance organique suite à nos récentes acquisitions. Je suis particulièrement satisfait et confiant de notre capacité à utiliser la base d'actifs bien répartie d'ADES pour gagner des appels d'offres concurrentiels dans toute la région et tirer parti de nos plateformes inutilisées.», a commenté Mohamed Farouk, PDG d’ADES.

Dans la région, ADES a gagné en mars dernier, un contrat avec le producteur de gaz naturel Dana Gas pour forer dans le bassin méditerranéen égyptien, un puits avec une option pour ajouter trois autres puits au programme.

