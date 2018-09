TGS s’apprête à lancer des travaux de sondage 3D au large de l’Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Jeudi, TGS, une firme norvégienne spécialisée dans la fourniture de services de géoscience dans l’industrie pétrolière, a déclaré qu’elle s’apprête à démarrer un nouveau projet de sondage sismique multi-clients 3D, au large des côtes ouest-africaines.

Les activités couvriront le bassin émergent qui couvre le Sénégal jusqu’à la Guinée en passant par la Gambie, sur une superficie de 11 135 km², et seront complétées par un retraitement et la fusion des données déjà acquises.

Ceci permettra de mieux comprendre les enjeux pétroliers dans le bassin MSGBC (Mauritanie-Sénégal-Guinée-Bissau-Conakry), l’un des plus intéressants pour l’industrie actuellement.

La partie nord que couvrira le sondage, c’est-à-dire le Sénégal et la Mauritanie, a été le siège de nombreuses découvertes de pétrole et de gaz, au cours des 10 dernières années.

Il s’agit entre autres des découvertes de Tortue et de SNE. Cette zone attire d’ailleurs, de plus en plus d’acteurs majeurs du secteur comme Shell, Exxon et Petronas.

Plus au sud, il existe un réel engouement pour les eaux gambiennes actuellement. Le premier puits depuis les 40 dernières années devrait être foré le mois prochain, par l’Australien Far.

Olivier de Souza