Le Liberia va offrir 9 blocs d’exploration pétrolière au marché, à partir d’avril 2020

(Agence Ecofin) - Au Liberia, le régulateur du secteur pétrolier (LPRA) vient d’annoncer le lancement dès avril 2020, d’un cycle de neuf licences pétrolières. Ces blocs d’exploration seront offerts dans le bassin Harper, l’une des dernières régions inexplorées et non forées au large de l’Afrique de l’Ouest.

La société d’exploration TGS qui dispose d’une large gamme de données multiclients sur une grande partie de l’offshore libérien, appuiera le programme avec notamment 5 272 km2 de données 2D et 6276 km2 de données sismiques, gravimétriques et magnétiques 3D.

C’est le président Georges Weah qui lancera officiellement le cycle de licences sur la base des recommandations du LPRA, de la société publique locale du pétrole (NOCAL) et de TGS, explique un communiqué du régulateur.

Selon les campagnes d’exploration menées ces dernières années, des pièges de roches à forte amplitude ont été identifiés dans le Crétacé et certains parmi eux, couvrent plus de 300 km2. L’évaluation volumétrique de ces données suggère que des champs de plus d’un milliard de barils de pétrole pourraient être trouvés sur place.

Le pays espère attirer des investissements dans ce domaine pour, à terme, donner une nouvelle tournure à son économie et doper de façon substantielle les recettes publiques

Olivier de Souza

Lire aussi :

27/05/2019 - Liberia : le gouvernement décharge la société publique du pétrole de ses prérogatives de régulation