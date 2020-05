Guinée équatoriale : 3 firmes d’exploration russes pour cartographier les zones sous-explorées du bassin du Rio Muni

(Agence Ecofin) - Les sociétés d’exploration russes Rosgeologiya, Zarubezhgeologiya et Yuzhmorgeologiya ont signé avec le ministère des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale des contrats pour la première phase des travaux de recherche sismique dans le bassin onshore du Rio Muni. Cette signature fait suite à un protocole d’accord conclu par les parties dans le cadre du Forum Russie-Afrique à Sotchi en octobre 2019.

Les contrats de recherches couvriront les activités nécessaires à la préparation des prochaines étapes de l’exploration, déboucheront sur des travaux de forage et éventuellement l’échantillonnage. Les entreprises russes pourront aussi analyser l’organisation de la base géologique du Rio Muni.

Selon Gabriel Mbaga Obiang Lima, le ministre de tutelle, cette campagne contribuera à accroître le potentiel du Rio Muni en matière de nouveaux gisements de pétrole, de gaz naturel et de minéraux.

La recherche et la découverte de nouvelles sources de matières premières permettront au pays d’augmenter sa production de pétrole et de gaz. Le Rio Muni est l’une des régions les plus prometteuses pour l’exploration en Guinée équatoriale, ce qui pourrait permettre au pays de devenir un hub majeur d’extraction de matières premières énergétiques.