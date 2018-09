Sénégal : l'année prochaine, 10 blocs pétroliers seront ouverts au marché

(Agence Ecofin) - Le Sénégal se prépare à lancer un cycle de licences concernant 10 blocs pétroliers au premier ou au second trimestre de l’année prochaine. L’information a été donnée, la semaine dernière, par Mamadou Faye (photo), le directeur général de la société publique du pétrole (Petrosen).

Parmi ces blocs, le responsable a souligné qu’il en existe un en onshore.

On peut néanmoins être certain que les entreprises qui remporteront aux enchères ces blocs, seront parmi les plus importantes du secteur. Le gouvernement avait, en effet, annoncé, il y a quelques mois, que l’objectif visé est de n’attirer sur le territoire que des poids lourds du secteur. Une politique qui a d’ailleurs justifié le retrait des droits d’exploration à African Petroleum.

Par ailleurs, le responsable a indiqué qu’un code pétrolier qui répond aux nouvelles exigences du marché est en cours de préparation. Le projet devrait être prêt avant la fin de l’année.

«Je peux vous dire aujourd’hui que nous préparons une nouvelle loi que nous publierons cette année. Après la loi, nous ouvrirons la plupart des blocs de pétrole qui ne sont pas disponibles aujourd’hui.», a déclaré M. Faye selon des propos rapportés par Intellivoire.

Le pays devrait commencer à produire du pétrole en 2021. L’exploitation du gaz naturel démarrera plus tard.

Olivier de Souza