Bénin : United Oil & Gas s’apprête à entrer sur le bloc d’exploration B avec une participation de 20%

(Agence Ecofin) - Au Bénin, la société d’exploration britannique United Oil & Gas a signé un accord optionnel avec la société américaine Elephant Oil pour une participation de 20% dans l’accord de partage de production couvrant le bloc d’exploration B, dans les eaux béninoises.

Si United choisissait d'exercer cette option, la société participerait au contrat de partage de la production à hauteur de 20 % et serait responsable du financement de 30 % des coûts non liés au forage et de 20 % des coûts de forage de la phase 1 du programme de travail. Selon les termes de l’accord, United a accepté de financer des études sismiques passives et des études sur le terrain d'une valeur maximale de 0,18 million de dollars.

Jusqu’ici, les seules campagnes d’exploration effectuées sur place, se limitent à une ligne sismique et à une campagne de levées gravimétriques aériennes Falcon Gravity Gradiometer acquises par CGG. CGG avait déclaré que les données suggéraient la présence de nombreuses grandes structures dans le permis, avec la possibilité de contenir plus de 200 millions de barils.

Le bloc B est situé à l'Ouest de Cotonou, dans la baie du Dahomey ; une zone où aucun puits n’a été foré jusqu’à ce jour. Il couvre une superficie de 4 590 km2.

United pense que le bloc démontre des indications positives d'un système pétrolier en bon état de fonctionnement.

Olivier de Souza