Accord d’exploration entre l’allemand Wintershall DEA et l’Égypte dans le delta du Nil

(Agence Ecofin) - Un an après la fusion entre Wintershall et DEA, Wintershall DEA vient de signer avec le gouvernement égyptien un accord d’exploration couvrant la concession de East Damanhour, situé dans le delta du Nil. Wintershall DEA y aura pour partenaire, la société publique égyptienne du gaz (EGAS).

Selon les termes de l’accord, Wintershall DEA investira un minimum de 43 millions de dollars pendant la phase initiale de recherches, avec une subvention à la signature de 11 millions de dollars.

Cette attribution intervient près d’un an après que la société allemande ait obtenu une concession de gaz après un appel d’offres international. « L’opération d’aujourd’hui porte à 61, le nombre total d’accords axés sur le pétrole signés entre le ministère, les investisseurs et les partenaires depuis 2016 », a déclaré Tarek El-Molla, ministre égyptien du Pétrole. Et de préciser que ceci a permis d’attirer des investissements pour un minimum de 6 milliards de dollars avec le forage de 230 puits.

Wintershall DEA est présente en Égypte depuis plus de 40 ans, avec une participation dans six concessions onshore et offshore.