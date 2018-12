Mozambique : Qatar Petroleum va faire son entrée dans trois blocs d'exploration dans les bassins d'Angoche et du Zambèze

(Agence Ecofin) - Samedi dernier, Qatar Petroleum a annoncé avoir conclu un accord avec une filiale d'ExxonMobil pour acquérir une participation de 10% dans trois blocs d'exploration, dans les bassins d'Angoche et du Zambèze au Mozambique.

Les blocs sont A5-B qui se trouve dans le bassin d'Angoche, et Z5-C et Z5-D qui se trouvent dans le bassin du Zambèze. Les deux bassins sont frontaliers et sous-explorés.

Les deux blocs du Zambèze ont une superficie totale d'environ 10 200 km2 avec des profondeurs d'eau allant d'environ 200 à 2 000 mètres, tandis que le bloc du bassin d'Angoche a une superficie d'environ 6 450 km2 avec des profondeurs d’eau allant d'environ 1 800 à 2 500 mètres.

Au terme de l'accord, qui doit encore être approuvé par les autorités réglementaires, ExxonMobil, l’opérateur des périmètres, détiendra une participation de 50%, la société publique des hydrocarbures (ENH) 20%, Rosneft 20% et Qatar Petroleum 10%.

« Nous sommes heureux de signer cet accord, avec notre partenaire de longue date, ExxonMobil, pour participer à l'exploration de ces bassins offshore frontaliers de la République du Mozambique. Il s'agit d'une étape importante pour Qatar Petroleum qui fait sa première incursion dans les bassins offshore prometteurs du Mozambique », a déclaré Saad Sherida Al-Kaabi (photo), ministre de l'Energie du Qatar, qui est également le PDG de Qatar Petroleum.

Il a ajouté que cette signature s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance de Qatar Petroleum.

Olivier de Souza