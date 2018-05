Kenya : Zarara Oil and Gas débute un programme de forage de deux puits gaziers sur l’île de Pate

(Agence Ecofin) - Au Kenya, la société Zarara Oil and Gas, basée à Maurice, a lancé une campagne de forage de deux puits : Pate-2 et Pate-3 sur l’île de Pate, située au large de l'archipel de Lamu, dans l'océan Indien. La société vise des gisements de gaz naturel qui, en cas de succès, seront consacrés à la production d’élctricité, afin de satisfaire la demande croissante du pays.

Les travaux démarrent six mois après que le gouvernement a donné le feu vert à Zarara. Cette dernière a expliqué ce retard par la lenteur de la réalisation des travaux de génie civil.

Les deux puits devraient atteindre une profondeur de 4 500 mètres chacun, en environ 120 jours.

Le forage en cours fait suite à un programme d'évaluation de quatre ans qui comprenait l'acquisition, le traitement et l'interprétation de données magnétiques et gravimétriques étendues à l'échelle du bloc, plus quelque 400 lignes de levé sismique 2D, à partir des données de la découverte initiale Pate-1. Pour rappel, ce puits a été découvert en 1970 par Shell et BP, mais en raison de problèmes techniques et d'un manque de marché à ce moment-là, le puits a été bouché et abandonné.

Il faut relever que Zarara va opérer un forage directionnel à partir du site de Pate-1, pour vérifier s'il y a suffisamment de ressources pour une production à petite échelle de GNL.

Pour Peter Worthington, le patron de Midway Resources International (MRI), la société qui contrôle Zarara, le succès de ce programme apportera au Kenya une vaste palette d’options dans ses efforts visant à offrir des solutions énergétiques afin de propulser le développement économique.

Olivier de Souza

