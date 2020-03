Angola : Ocean Infinity achève l’exécution d’un contrat de relevés 2D sur les blocs producteurs 17 et 32

(Agence Ecofin) - En Angola, le spécialiste des relevés sismiques Ocean Infinity vient d’annoncer l’achèvement de son programme de relevés ultra-haute résolution et d’échantillonnage sur les blocs producteurs 17 et 32, tous appartenant à Total. Le contrat lui avait été attribué début décembre 2019.

L’objectif du producteur français est de se servir des informations recueillies pour mieux comprendre la géologie de ces périmètres afin d’élaborer les prochains projets de développement qu’ils abriteront. C’est surtout la première fois que des données géophysiques, géotechniques et sismiques ont été recueillies simultanément sur place.

Une première réalisée grâce à l’exploitation coordonnée des véhicules sous-marins autonomes (AUV) de pointe d’Ocean Infinity. « Nous sommes très heureux d’avoir mené à bien ce projet d’enquête pour Total en Angola, qui a été un succès retentissant et a permis de constater des progrès significatifs dans l’efficacité de la collecte des données. Notre technologie continue d’être à la pointe de l’innovation et nous sommes ravis de l’avoir démontré en recueillant trois ensembles de données de grande qualité, grâce à de multiples AUV déployés simultanément avec des équipements géotechniques et sismiques, à partir d’un seul navire, une première pour l’industrie », s’est ravi Josh Broussard, un responsable d’Ocean Infinity.

