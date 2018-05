Niger : après sa découverte de Bushiya, Savannah Petroleum va à l’assaut du puits Amdigh-1

(Agence Ecofin) - Au Niger, l’explorateur britannique Savannah Petroleum a annoncé que le forage du deuxième puits de sa campagne dans le bassin d'Agadem, au sud-est, a commencé depuis le 6 mai.

Dénommé Amdigh-1, cet objectif est situé sur la partie R3 du contrat de partage de production (PSC) R3 / R4, à 6 km de la découverte Bushiya-1. L’objectif pour Savannah est d’atteindre une rémunération nette d’huile dans les alternances de Sokor de l’Eocène. La cible secondaire est logée dans l’Eocène supérieur.

Selon CGG, la personne compétente de Savannah sur ce projet, les ressources récupérables moyennes non risquées sur Amdigh-1 sont de 39 millions de mètres cubes.

Les travaux de forage, quant à eux, devraient durer entre 30 et 35 jours pour atteindre une profondeur totale de 2 576 mètres.

La société prévoit d'enregistrer toutes les sections prospectives dans le puits et d'utiliser d'autres diagraphies pour les sections contenant des hydrocarbures. En cas de succès, le puits sera suspendu pour une future réintégration et une évaluation plus poussée, ce qui pourrait inclure le test et l'achèvement du puits à partir d’un workover dédié, explique un communiqué.

Le Niger qui produit 20 000 barils de pétrole par jour, espère doper sa production au terme de cette campagne.

Olivier de Souza