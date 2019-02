Sierra Leone : annonce de levées sismiques 2D pour appuyer le 4e cycle d'octroi de licences pétrolières

(Agence Ecofin) - En Sierra Leone, la Direction générale du pétrole a annoncé une nouvelle campagne de levées sismiques 2D pour renseigner davantage les investisseurs sur les potentialités offertes par le quatrième cycle d’octroi de licences pétrolières. Cette opération sera exécutée en partenariat avec la firme d’exploration Geo Partners.

La campagne comprendra plus de 9 000 km de nouvelles données et couvrira toute l'étendue de la zone offshore disponible dans le cadre du cycle de licences. Les travaux devraient démarrer après l'obtention des approbations réglementaires nécessaires et un sous-ensemble des données sera mis à la disposition des sociétés participant au cycle.

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu ce contrat avec la Sierra Leone pour appuyer ses efforts d'exploration en cours. La nouvelle campagne est la première à couvrir toute la zone extracôtière, de l'eau peu profonde à l'eau très profonde, en établissant des liens avec tous les puits existants et en permettant une évaluation complète de la superficie disponible.», a affirmé Jim Gulland, le patron de Geo Partners.

Il faut rappeler que le quatrième cycle de licences du pays avait été suspendu le 10 septembre 2018 pour une durée de six mois. L’objectif était d’élargir le dialogue auprès des entreprises avec des données plus efficaces.

Olivier de Souza

