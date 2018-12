Maroc : Sound Energy annonce le début du forage du puits TE-10

(Agence Ecofin) - Après son échec sur le puits TE-9, Sound Energy vient d’annoncer que les travaux de forage du puits TE-10 ont démarré, dans la région de Tendrara, dans l’Est du Maroc.

C’est le deuxième puits sur les trois prévus dans le cadre d’une campagne prévue dans la région par la société britannique.

L’objectif visé est de tester le prospect North East Lakbir du permis Greater Tendrara, qui a un potentiel de 2,7 milliards de pieds cubes standard de gaz. Quant au puits TE-10, il a un potentiel moyen de 128 milliards de pieds cubes de gaz.

Les travaux vont durer entre 30 et 40 jours et devraient permettre d’atteindre une profondeur totale mesurée de 2 200 mètres. Par ailleurs, TE-10 testera un piège stratigraphique TAGI et une fermeture structurelle TAGI plus petite que ceux du puits TE-9.

Sound table sur des chances de succès de 26%.

Olivier de Souza

