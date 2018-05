RDC : vers une reclassification des zones protégées par l’UNESCO afin d'y mener des activités pétrolières ?

(Agence Ecofin) - Selon une enquête de l’ONG Global Witness, le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) envisage de reclasser les parties des parcs animaliers protégés par l’Unesco et qui regorgeraient de gisements pétroliers. Ceci, pour y permettre des travaux d’exploration de pétrole.

D’après les conclusions de l’enquête, une commission spéciale composée et de ministres et de hauts fonctionnaires et dirigée par Aime Ngoi Mukena, le ministre du pétrole, se penchent actuellement sur le dossier depuis le 27 avril dernier.

Deux parcs sont notamment visés. Il s’agit des parcs nationaux de la Salonga et des Virunga qui abritent de nombreuses espèces menacées, dont 40% de la population mondiale de bonobos entre autres. Comme le précise le site sud-africain d’information, News 24, cette mesure, si elle venait à être adoptée, supprimerait le statut d’aires protégées qui a été conféré à ces zones.

« Les propositions vont à l'encontre des engagements pris par la RDC envers l'Unesco et sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial des parcs.», a commenté l’ONG.

Interpellé, le ministre du pétrole a affirmé qu’il n’a pas connaissance d’une telle procédure. Toutefois, ce dernier a ajouté : « Si une telle procédure existait, nous n’avons pas peur d’aller jusqu’au bout. ».

En février dernier, M. Mukena avait dit à la presse locale que la loi permet au gouvernement d’explorer où il voudra, après la fuite dans l’opinion d’une information selon laquelle le président Kabila a autorisé l'exploration du parc national de Salonga.

Olivier de Souza

Lire aussi :

19/02/2018 - RDC : malgré les restrictions, le gouvernement n’écarte pas la possibilité d’explorer du pétrole dans les aires protégées