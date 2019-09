TGS et Schlumberger vont imager les seules données sismiques 3D recueillies en mer Rouge égyptienne

(Agence Ecofin) - Vendredi, l’ingénieur en géophysique TGS et le fournisseur français de services pétroliers Schlumberger, via sa filiale WesternGeco, ont annoncé qu’ils s’associent sur un projet d’imagerie sismique 3D en mer Rouge égyptienne. Le projet consistera à traiter des données provenant de trois levés sismiques acquises entre 1999 et 2008 et qui couvrent une superficie de 3 600 km2. Ce sont d’ailleurs les seules données de ce type, disponibles dans cette zone.

Un communiqué conjoint explique que ces données sismiques seront intégrées à des données non sismiques recueillies sur place. Elles seront ensuite appliquées à des technologies d’imagerie avancées pour mieux définir les structures complexes de la région.

Il faut dire que les activités bénéficient déjà d’un préfinancement de certaines compagnies de l’industrie. Les résultats seront disponibles avant le 15 septembre prochain, date de la fin du cycle de licences en mer Rouge actuellement en cours.

TGS et Schlumberger ont un engagement à long terme avec le ministère égyptien du Pétrole et la South Valley Egyptian Petroleum Holding Company (GANOPE) pour acquérir, traiter des données sismiques et promouvoir le bassin pétrolier de la mer Rouge égyptienne.

Olivier de Souza

Lire aussi :

14/09/2018 - TGS s’apprête à lancer des travaux de sondage 3D au large de l’Afrique de l’Ouest

17/07/2017 - L’Egypte va lancer un appel d’offres pour l’exploration pétrolière avant la fin de l’année

05/04/2017 - TGS veut acquérir des données sismiques 2D sur plus de 11 000 km au large du Sénégal et de la Gambie