Congo : la SNPC recommande à AAOG une augmentation de sa zone d’exploration pétrolière dans le Bas-Congo

(Agence Ecofin) - Au Congo, Anglo African Oil & Gas (AAOG) a déclaré, lundi, que la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) lui a recommandé, inconditionnellement, l’acquisition d’une nouvelle zone d’exploration de 50 km2 couverte par le permis offshore Tilapia. Celui-ci est situé à 1,8 km au large de Pointe-Noire.

Une information qui survient alors qu’AAOG s’apprête à forer le puits TLP-103, le troisième sur la licence, dont les travaux devraient démarrer le 15 juin et durer 64 jours. Le puits cible des réserves de 8,1 millions de barils prouvés dans l’intervalle de Mengo. Un autre programme consistera à tester une perspective plus profonde évaluée à 58,4 millions de barils de ressources prospectives brutes dans les sables de Djeno, et à reconditionner les puits existants.

Le pétro-gazier listé sur AIM contrôle 56% de parts sur la licence, avec un permis d’exploration de 20 ans. Les 44% restants sont détenus par la SNPC.

« Avec la prolongation de 20 ans de la période de la licence d’exploration sur Tilapia, le développement d’un plan solide pour le forage du puits TLP-103 et la mise en place d’une bonne équipe pour exécuter le plan, la société a fait des progrès significatifs sur ce projet », a commenté David Sefton, le patron d’AAOG.

Olivier de Souza