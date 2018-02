Hydrocarbures : troisième échec consécutif de Kosmos et BP dans les eaux sénégalo-mauritaniennes

(Agence Ecofin) - Lundi, la compagnie indépendante américaine Kosmos Energy et son partenaire britannique BP, ont annoncé avoir fait chou blanc sur le puits d’exploration Requin Tigre-1, situé dans le Saint Louis Offshore Profond au Sénégal.

C’est la dernière étape de leur deuxième programme de forages en Mauritanie et au Sénégal et la troisième fois consécutive qu’ils échouent dans le cadre de ce programme qui a vu six découvertes consécutives d’hydrocarbures. Les deux premiers échecs ont été enregistrés en Mauritanie sur les puits Hippocampe-1 et Lamantin-1.

Selon les précisions des géologues de Kosmos Energy, Requin Tigre-1 a été foré à une profondeur de 5 200 mètres et a été entièrement testé, « mais n’a pas rencontré des intervalles d’hydrocarbures ». L’analyse post-forage est en cours et devrait servir à déterminer les raisons de cet échec.

Loin de se laisser abattre par les résultats de ce forage, Andrew Inglis, le PDG de Kosmos s’est félicité que les campagnes récentes aient permis de mettre la main sur des réserves de 40 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Cela donne d’ailleurs la possibilité aux partenaires de réaliser leur projet d’installation d’unités de liquéfaction de gaz naturel dans une zone à cheval entre les deux frontières maritimes car les deux pays ont décidé d’exploiter en commun leurs réserves.

« Nous évaluerons rigoureusement notre vaste inventaire de prospects à travers la Mauritanie et le Sénégal avant la prochaine phase d'exploration offshore des deux pays.», a ajouté le responsable. En attendant, Kosmos Energy va se concentrer sur deux perspectives pétrolières au large du Surinam. Les travaux démarreront à la mi-2018.

Olivier de Souza