Botswana : Tlou Energy boucle avec succès le forage des puits Lesedi 3,4 et 5

(Agence Ecofin) - Mardi, la société australienne Tlou Energy, spécialisée dans l’exploitation du méthane de houille, a annoncé l’achèvement avec succès du forage des puits Lesedi 3,4 et 5, dans la période et le budget prévu.

Ces puits ont été percés dans la zone proposée pour le développement initial du projet. L’objectif visé est de confirmer le débit de gaz dans cette zone avant le début des opérations de développement.

Les préparatifs pour le forage de la section latérale des puits Lesedi 3A et 3B' et Lesedi 4A et 4B' ont commencé, et le programme devrait se poursuivre jusqu'au début de l’année prochaine.

« Les opérations de forage ont extrêmement bien progressé, et je tiens à remercier tout notre personnel sur le terrain pour l'excellent travail qu'il a accompli pour atteindre ce stade. J'attends avec impatience le forage des sections latérales de Lesedi 3 et de Lesedi 4, suivi du début des essais de production au début de 2019.», dixit Tony Gilby, directeur général de Tlou.

La société listée sur ASX, AIM et BSE, a indiqué que des mises à jour concernant ce dossier seront fournies lors des premières semaines de l’année prochaine.

Tlou Energy cherche à s’appuyer sur le méthane de houille pour développer une offre en électricité innovante et moins chère pour les clients botswanais.

En février, un audit des réserves en place sur le permis Lesedi a révélé que la taille de ses réserves a augmenté de 3,9 milliards de pieds cubes à 40,8 milliards de pieds cubes.

Olivier de Souza