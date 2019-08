Le Gabon accorde à Petronas deux nouveaux contrats d'exploration et de partage de production

(Agence Ecofin) - Le 2 aout dernier, le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, Noël Mboumba a procédé à la signature de deux contrats d’exploration et de partage de production entre l’Etat gabonais et la société Petronas, représentée par Azman Ba Aziz, directeur général, strategie et commerce.

Les blocs en question, F12 et F13, baptisés « Yitu » et « Meboun » (espoir en langues punu et fang), sont les deux parcelles cédées à la société malaisienne au large des côtes gabonaises.

Ces zones, situées dans le sous bassin sud du domaine pétrolier, près de Mayumba, couvrent une superficie totale de 4368,49 km2.

L’acquisition de ces blocs par la société Petronas témoigne du potentiel dont dispose encore le Gabon en matière de champ pétrolier estime le ministre Noël Mboumba. Qui, par ailleurs a indiqué : « Nous avons eu un code des hydrocarbures qui n’était pas attractif et pendant cinq ans nous n’avons pas enregistré de signature de contrat. Aujourd’hui, avec la promulgation, par le chef de l’Etat S.E. Ali Bongo Ondimba, du nouveau code des hydrocarbures, le Gabon s’inscrit dans une démarche d’expansion de son secteur pétrolier aussi bien en offshore qu’en onshore».

Cinq ans après avoir signé le CEPP de Likuale, Petronas, détient désormais trois actifs sur le bassin sédimentaire gabonais. La société pétrolière malaisienne devient ainsi, le premier acteur en matière d’exploration en zone offshore profond et très profond au Gabon.

Stéphane Billé