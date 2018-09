Namibie: démarrage du forage du puits Cormorant-1 dans le bloc PEL 37 au large  

(Agence Ecofin) - En Namibie, le forage du puits Cormorant-1 a débuté. Les activités sont exécutées par la plateforme de forage, Ocean Rig Poseidon, un navire de forage de la 6ème génération, dans une profondeur d’eau de 545 mètres d’eau. La machine devrait atteindre une profondeur totale de 3 830 mètres.

Quant au puits, il testera le potentiel pétrolier d’un système de grès à turbidite dans le Crétacé moyen. Le forage et l'évaluation du puits devraient durer environ 34 jours.

On estime que ce puits permettra de récupérer au mieux, 124 millions de barils, alors que le bloc PEL 37 a un potentiel de 915 millions de barils récupérables, avec trois autres perspectives cartographiées. En 2013, les puits Wingat-1 et Murombe-1, directement situés au Sud de PEL 37, ont confirmé la présence de roches mères de haute qualité, matures et exposées au pétrole dans le bassin de Walvis.

La perspective Cormorant, cartographiée à l'aide de données sismiques 3D de haute qualité, est l'un des ces quatre prospects.

Le bloc PEL 37 couvre une superficie de 17 295 km² dans le bassin de Walvis, au large de la Namibie.

Olivier de Souza