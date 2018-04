Niger: démarrage du forage du puits pétrolier Bushiya-1

(Agence Ecofin) - Au Niger, les travaux de forage du puits à terre Bushiya-1 ont démarré depuis le 31 mars. C’est ce qu’a annoncé Savannah Petroleum, dans un communiqué publié mardi. Ce puits représente la première étape de la campagne de trois puits qu’a prévu d’exécuter la firme britannique dans le bassin d’Agadem, au sud-est du pays, cette année.

Selon les données fournies à Savannah par le prospecteur CGG Robertson, les ressources récupérables moyennes non risquées sur l’ensemble des trois prospects sont de 110 millions de barils, dont 36 millions sur Bushiya.

Le forage devrait durer entre 35 et 40 jours et devrait permettre d’atteindre une profondeur de 2 114 mètres. Savannah cible prioritairement des hydrocarbures dans les formations de l'Eocène et la cible secondaire est dans la formation de l’Éocène-Oligocène. En cas de succès, le puits sera suspendu pour une future réintégration et une évaluation plus poussée, ce qui pourrait inclure le test et l'achèvement du puits à partir d’un workover dédié.

« Nous sommes heureux d'avoir commencé nos opérations de forage à Bushiya-1. C'est un événement significatif pour notre Société et nos parties prenantes au Niger. Je tiens à remercier notre équipe d'exploration et notre entrepreneur de forage, GWDC, pour tous leurs efforts dans l’atteinte de cette étape importante. Nous sommes impatients de fournir une mise à jour sur les résultats de Bushiya-1 au cours des prochaines semaines », a commenté Andrew Knott, PDG de Savannah Petroleum.

Le puits Bushiya-1 est situé sur la partie R3 du PSC R3 / R4.

Olivier de Souza

