Mozambique : CGG annonce la disponibilité des résultats de son dernier programme de relevés sismiques

(Agence Ecofin) - Les résultats du programme de relevés sismiques 3D menés l’année dernière par la société française d’exploration des sous-sols CGG sont disponibles sous licence.

Pour rappel, le programme multi-clients qui s’est achevé en juin 2019, a couvert une superficie de 15 400 km2 à l’intérieur du Zambèze dans le bassin du Mozambique. Les données ultramodernes ont été acquises sur les blocs Z5-C et Z5-D et sur les surfaces libres environnantes.

Ces résultats identifient les intervalles stratigraphiques clés pour une meilleure compréhension du système pétrolier de ce bassin. Elles fournissent également des données gravimétriques et magnétiques à haute résolution et apportent de nouvelles informations sur la morphologie du bassin et son évolution.

Pour améliorer la prise de décision en matière d’exploration, un ensemble complémentaire JumpStart Mozambique est également disponible pour l’octroi de licences avec les données sismiques recueillies.

« Ces images sismiques exceptionnelles du bassin du delta du Zambèze et l’étude géo scientifique JumpStart détaillée du contexte géologique de la région, s’ajoutent à notre vaste bibliothèque de données multi-clients africaines de qualité élevée. Elles donneront à l’industrie un meilleur aperçu de cette région très prometteuse », a commenté Dechun Lin, vice-président exécutif de CGG.

Olivier de Souza

