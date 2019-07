Afrique du Sud : Azinam cède la moitié de ses parts sur le bloc 3B/4B à Africa Oil

(Agence Ecofin) - La société d’exploration Azinam a conclu un accord avec Africa Oil Corp pour lui céder 20 % des participations sur le bloc d’exploration 3B/4B, situé dans le bassin d'Orange, en Afrique du Sud. Azinam contrôlait une participation de 40 % sur le périmètre. L’accord est soumis aux autorisations réglementaires habituelles.

Selon les termes de l’accord, Africa Oil deviendra l’opérateur du bloc une fois l’opération validée. Jusqu’ici, le statut d’opérateur est détenu par la société locale Ricocure qui, jusqu’au 29 mai dernier, contrôlait de façon exclusive les parts sur le bloc.

Au cours de la période d'autorisation initiale de 3 ans, Azinam, Africa Oil et Ricocure procéderont à un examen du sous-sol et recueilleront des données sismiques, géologiques et techniques. Une partie de ces données devra être traitée via la technologie 3D afin d'améliorer les perspectives d'exploration sur le bloc.

Le bloc est situé à environ 250 km des côtes et couvre une superficie de 17 581 km2, à des profondeurs d'eau allant de 300 à 2 500 mètres. Il se trouve au cœur d'une zone émergente qui fait l'objet de l’intérêt de nombreuses compagnies exploratoires.

Olivier de Souza