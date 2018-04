Au Kenya, Erin Energy suspend ses activités d’exploration d’hydrocarbures

(Agence Ecofin) - La société américaine d’exploration d’hydrocarbures, Erin Energy Corporation, a annoncé qu’elle suspend ses activités de recherche dans quatre blocs d'exploration, dans le bassin de Lamu, au large du Kenya. Une décision prise par la société, en raison de contraintes financières.

En effet, la société a enregistré une baisse drastique de ses flux de trésorerie, depuis le début de la chute des prix du pétrole. Cette situation, explique Jean-Michel Malek, le DG par intérim de la société, « entraine une insuffisance de capitaux qui soulève des doutes importants quant à la capacité de la société à poursuivre l’exploration ».

L’autre paramètre qui entre en compte, dans les difficultés de la société à financer ses campagnes d’exploration, est la baisse de ses volumes de production de pétrole, suite à la fermeture au Nigeria, du puits Oyo-8, de septembre 2015 à mai 2016, et la fermeture actuellement en cours d’Oyo-7.

Par ailleurs, les dépenses d'exploration se sont établies à 4,6 millions de dollars en 2017, contre 39,3 millions de dollars en 2016 et 16,4 millions de dollars en 2015. Plusieurs puits forés pendant cette période se sont avérés secs.

Au Kenya, les coûts d’exploration se sont chiffrés à 0,8 million de dollars en 2017, en baisse, lorsqu’on les compare à ceux de 2016 qui étaient d’environ 2 millions de dollars et ceux de 2015 qui étaient de 7,7 millions de dollars. Il y a acquis des droits d’exploration sur les blocs onshore L1 et L16 et les blocs en offshore L27 et L28, en mai 2012.

Olivier de Souza