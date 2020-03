La Somalie s’accorde avec Shell et Exxon Mobil pour l’exploration de pétrole et de gaz sur son territoire

(Agence Ecofin) - Lundi, le ministère somalien du Pétrole a annoncé la signature d’un accord avec une coentreprise composée de Shell et Exxon Mobil pour explorer et développer les réserves potentielles de pétrole et de gaz en offshore.

« Je suis ravi que nous ayons convenu d’une première feuille de route avec la coentreprise Shell/Exxon. Cela nous rassure dans notre capacité à explorer davantage tout potentiel en hydrocarbures offshore », s’est ravi le ministre Abdirashid Mohamed Ahmed (photo) dans un communiqué.

Cette opération marque un tournant important dans les efforts du pays visant à faire jouer aux hydrocarbures un rôle clé dans l’économie pour les prochaines années. Le pays qui est encouragé par les nouveaux développements de projets pétroliers dans les autres pays d’Afrique de l’Est, a récemment adopté un code pétrolier pour promouvoir les investissements dans l’amont. Un appel d’offres international est également en cours de préparation.

De récents programmes de relevés sismiques suggèrent qu’il pourrait y avoir d’importantes réserves de pétrole et de gaz en mer, rappelle Reuters.

Olivier de Souza

