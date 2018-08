Tunisie : Upland reçoit le feu vert des autorités pour explorer les ressources de pétrole et le gaz dans le nord

(Agence Ecofin) - En Tunisie, la société britannique d’exploration pétrolière, Upland Resources a obtenu, mercredi, du Comité consultatif des hydrocarbures (CCH) l’autorisation d’explorer exclusivement un périmètre de 4 004 km2 dans le nord du pays. Ce périmètre comprend le prolifique permis de Saouaf et permet à Upland d’élargir sa zone d’influence dans la région.

Le feu vert des autorités tunisiennes survient après une demande formulée plusieurs mois plus tôt par la firme basée à Ashbourne.

Pour Upland, il existe un potentiel considérable de gaz récupérable sur l’ensemble de la zone couverte par le nouveau permis. Il faut souligner qu’une découverte de gaz naturel opérée il y a 50 ans sur le périmètre renforce la société dans ses estimations.

Outre cet avantage considérable pour l’amont, l’exploitation des éventuelles découvertes que connaitra le site sera facilitée par des lignes de gazoducs qui traversent la zone. Selon des données fournies par Upland, ces gazoducs « ont actuellement une capacité inutilisée et donnent accès à des marchés gaziers locaux attrayants ».

Selon les termes de l’accord, dès que la première découverte est signalée, la compagnie publique des hydrocarbures de la Tunisie, ETAP deviendra partenaire d’Upland. Elle contrôlera par la suite, une participation minoritaire en versant sa part des coûts d’exploration précédents et en finançant sa part des coûts de développement futurs.

Le programme de travail d’Upland Resources comprend une première étude sismique 2D suivie d’un programme de forage d’un ou de plusieurs puits. La survenance dudit programme sera conditionnée aux résultats des levés sismiques 2D.

«En tant qu'équipe, nous avons plusieurs décennies d'expérience et de connaissance de l'exploration en Tunisie. Nous croyons que Saouaf constituera une partie importante du portefeuille d'Upland et fera partie intégrante de notre stratégie d'acquisition d'actifs à fort impact et de qualité.»

Olivier de Souza