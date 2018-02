Maroc : SDX démarre le forage du puits KSS-2

(Agence Ecofin) - Au Maroc, SDX, compagnie pétrolière et gazière focus sur l’Afrique du Nord a annoncé avoir démarré le forage du puits KSS-2 sur le permis onshore Sebou au Maroc. C’est le sixième puits de son programme de forages de 9 puits dans le pays.

SDX prévoit que les travaux dureront entre 10 et 15 jours et en cas de succès, le puits sera immédiatement testé en fonction du débit et raccordé à l'infrastructure existante dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, la société a annoncé que le puits ONZ-7 qui a fait l’objet de découverte gazière, le 23 janvier et dont les travaux ont démarré le 15 janvier, sera complété aujourd’hui et accueillera les essais de production la semaine prochaine. Des mises à jour seront fournies à ce propos plus tard ce mois-ci.

Sur les cinq puits déjà forés à ce jour au Maroc, SDX a rencontré du succès sur 4, soit un taux de réussite de 80%. SDX espère que ce programme lui permettra d’augmenter ses réserves de plus de 100% et de stimuler de plus de 50% ses ventes de gaz au Maroc.

Olivier de Souza