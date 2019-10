Gambie : FAR augmente de 10 % sa participation dans les permis d’exploration A2 et A5

(Agence Ecofin) - En Gambie, la société indépendante FAR Ltd a acquis une participation supplémentaire de 10 % dans les très prolifiques blocs d’exploration pétrolière A2 et A5.

Cette opération porte à 50 % sa participation dans ces périmètres et elle y conserve le statut d’opérateur. Désormais, FAR et Petronas y contrôlent chacun des intérêts de 50 %.

Ensemble, A2 et A5 ont un potentiel combiné de 1,1 milliard de barils.

En outre, le gouvernement gambien vient d’attribuer aux partenaires du site une nouvelle période d’exploration de trois ans avec en option deux périodes supplémentaires de deux ans chacune. Au terme de cet arrangement, les deux compagnies se sont engagées à forer un puits durant les deux premières années de la nouvelle licence, dans l’un ou l’autre des blocs, et à acquérir, traiter et interpréter 450 km2 de données sismiques 3D au cours de la période.

Pour rappel, les études géotechniques menées avant le forage du puits Samo-1 ont permis à FAR et son partenaire d’identifier d’autres intervalles cibles. Des travaux sont en cours pour cartographier et quantifier les prospects. Des mises à jour sur les points susceptibles d’être forés et leur potentiel en ressources seront faites lorsque ces travaux seront terminés.

Il convient de souligner qu’un programme de relevés sismiques 3D est déjà prévu pour la fin de cette année afin de mieux délimiter certaines des zones d’intérêt. Cette étude devrait aboutir au forage d’un nouveau puits en 2020.

Olivier de Souza

