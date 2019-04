Botswana : le gouvernement délivre un nouveau permis de prospection de méthane de houille à Tlou Energy

(Agence Ecofin) - Au Botswana, l’explorateur britannique de méthane de houille (CBM) vient d’annoncer que Gaborone lui a attribué Boomslang (PL011/2019), un nouveau permis d’exploration adjacent aux superficies contrôlées par la société listée sur ASX, AIM et ESB.

Le nouveau permis a déjà fait l’objet de certification de réserves et est considéré comme très prometteur. Boomslang qui couvre une superficie de 1 000 km2, aura une durée de validité initiale de trois ans, ce qui porte la totalité des superficies explorées par Tlou Energy dans le pays à 9 300 km2.

Il faut noter que PL011/2019 est situé le long du trend du projet Lesedi. D’où la conviction des deux parties de tenir un actif très prometteur.

Tlou a indiqué dans un communiqué, qu’avec les premières opérations de développement en cours sur le champ gazier de Lesedi, l'attribution de la zone adjacente de Boomslang et de la zone de Mamba offre à la Société plus de flexibilité et d’options d’exploitation.

Tlou Energy contrôle des réserves de 40,8 milliards de pieds cubes au Botswana et envisage de s’en servir pour y développer des projets électriques. Il a déjà été annoncé que le coût de la production d’énergie électrique avec le méthane de houille sera inférieur aux coûts pratiqués actuellement avec le charbon.

Le gouvernement compte ainsi faire jouer au méthane de houille un rôle de premier plan dans son mix énergétique, au cours des prochaines années.

Olivier de Souza