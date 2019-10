Discop Johannesburg : Basic Lead veut rapprocher les acteurs du eSport des diffuseurs

(Agence Ecofin) - Au Dicop Johannesburg, les promoteurs du salon souhaitent rapprocher les diffuseurs des acteurs du eSport. L’information nous a été communiquée par Basic Lead, l’organisateur. Ces derniers souhaitent présenter les opportunités de la pratique compétitive des jeux vidéo aux marques et aux diffuseurs présents au salon de l’audiovisuel.

Pour y parvenir, Basic Lead a prévu une session « Bringing Video Gaming to Screens » animée conjointement par Nick Wilson, président du réseau africain de l’animation, Less Allen, président de la convention ICON Comics and Games et Thomas IMBOYA, président du Nairobi Comics Con.

Malgré son retard sur les autres continents, notamment l’Asie tractée par des géants comme la Corée, les progrès de l’industrie africaine sont flagrants. De 23 millions de joueurs de jeux vidéo en 2014, le continent est passé à environ 500 millions de joueurs en 2018. Pour Patrick Zuchowicki, président du Discop, « le monde du divertissement sportif est en train de changer, et le eSports en est désormais le joueur vedette ».

Zuchowicki souhaite que la session de deux heures permette aux radiodiffuseurs et aux marques de comprendre les enjeux des contenus liés au eSport. Aujourd’hui, ce type de contenu commence à devenir aussi apprécié que les rencontres sportives classiques. Mais, pour en profiter, les marques et les diffuseurs devront appréhender les canaux de diffusion habituels du eSport majoritairement accessible via streaming.

Servan Ahougnon