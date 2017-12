Sénégal : le président de la République attribue ses grands prix pour les Arts et les Lettres pour l’année 2016

(Agence Ecofin) - Alors qu’ils n'avaient plus été décernés depuis janvier 2012, les grands prix du président de la République sénégalaise pour les Arts et les Lettres, ont été attribués le 19 décembre dernier par le président Macky Sall. Créés par Abdou Diouf, président de 1981 à 2000, dans le but de promouvoir le développement des arts et de récompenser les artistes méritants.

Les lauréats de ces Grands Prix reçoivent chacun une enveloppe de 10 millions de francs CFA.

Lors de la cérémonie organisée au Grand Théâtre de Dakar, le cinéaste Ousmane William Mbaye et le chanteur Baaba Maal ont remporté respectivement le grands prix du président sénégalais pour les Arts et le prix d’encouragement de cette catégorie.

L'auteure sénégalaise Rahmatou Samb-Seck a reçu le Grand Prix réservé aux Lettres, pour son livre « Fergo. Tu traceras ta route ».

Andréa-Marie Diagne Bonanée remporte, quant à elle, le prix d’encouragement dans la catégorie Lettres pour son recueil de nouvelles « La fileuse d’amour ».

Servan Ahougnon