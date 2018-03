Le trophée de l’UEFA Champions League et Alessandro Del Piero en Côte d’Ivoire avec Heineken®

(HEINEKEN) - Comme annoncé depuis le 22 janvier dernier, Heineken présente aujourd’hui, le Trophée de l’UEFA Champions League aux Ivoiriens, accompagné de la star du football Alessandro Del Piero, cette icône sportive mondiale qui a gravé son nom sur la liste des joueurs les plus titrés de l'histoire de l'UEFA Champions League.

En effet, dans le cadre du Trophy Tour de l’UEFA Champions League organisé par Heineken®, la Côte d’Ivoire a été choisie aux côtés de 5 autres pays que sont le Mexique, le Paraguay, le Cambodge, la Malaisie et l’Ethiopie, pour faire vivre la magie du trophée, en créant des instants inoubliables de communion entre les fans du monde du football et l’UEFA Champions League à travers les évènements organisés autour du prestigieux trophée.

Le choix de la Côte d’Ivoire pour accueillir le Trophy Tour cette année ne relève pas du hasard. Ce faisant, Heineken veut montrer l’importance du pays dans le concert des nations du football d’une part, et d’autre part, remercier les ivoiriens qui l’ont si chaleureusement accueilli à travers l’implantation de sa filiale Brassivoire depuis 2015 en Côte d’Ivoire. Il faut souligner que les ivoiriens ont fait de cette jeune entreprise, en peu de temps, un important acteur du marché ivoirien. Le choix de la Côte d’Ivoire comme pays d’accueil du Trophée représente pour Heineken, l’expression de sa gratitude à la population ivoirienne.

Le Trophy Tour est un évènement spécial pour les fans de football dont la majorité n’a pas la possibilité de vivre en direct les fortes émotions des stades lors des compétitions sensationnelles de l’UEFA Champions League. A travers l’UEFA Champions League Trophy Tour organisé par Heineken®, la marque offre aux milliers de consommateurs, une expérience particulière d’un autre niveau.

Tous les fans ivoiriens de l’UEFA Champions League pourront saisir l’opportunité de la présence du Trophée en Côte d’Ivoire, pour vivre des moments intenses, uniques, qui leur permettront de partager l’émotion, le suspense et la joie liés à chaque match de l’UEFA Champions League 3 jours durant, du 17 au 19 mars 2018.

A cette occasion, le mythique trophée de l’UEFA Champions League sera présenté ce samedi 17 mars aux autorités gouvernementales, au monde du sport, ainsi qu’aux journalistes avant d’être exposé au musée spécialement aménagé à l’intérieur du Palais des Sports où plus de 10 000 fans sont conviés du samedi 17 mars au dimanche 18 mars pour non seulement l’apprécier en direct, mais aussi, pour rencontrer la star Internationale Alessandro Del Piero et participer à des jeux organisés à leur attention.

« A ce jour, Heineken® a apporté le trophée dans 27 pays à travers le monde. La Côte d’Ivoire est le 28ème pays qui est honoré avec l’arrivée du prestigieux Trophée de l’UEFA Champions League. C’est le lieu de remercier les autorités Ivoiriennes et la population qui nous ont accueillis avec tant d’enthousiasme. J’invite tous les fans à se déplacer massivement le samedi 17 mars et le dimanche 18 mars au Palais des Sports de Treichville pour vivre en direct, la passion du football, des instants inoubliables dans la joie et la convivialité.» a dit Alexander KOCH, Directeur Général de Brassivoire.

Quant à l’icône Alessandro Del Piero, il ajouté : « Je suis heureux d’être en Côte d’Ivoire et d’être associé à cette prestigieuse manifestation qu’est l’UEFA Champions League Trophy tour. C’est vraiment avec beaucoup de joie que je foule pour la première fois le sol ivoirien et que je découvre le pays de l’hospitalité de mes collègues footballeurs ivoiriens comme Yaya Touré et Salomon Kalou. L’UEFA Champions League Trophy Tour permet à Heineken de réaliser de grandes choses : du sport à la culture en passant par le tourisme, cet évènement permet une communion des peuples autour d’une passion : le football. Je suis content qu’Heineken me donne la possibilité d’être en contact direct avec mes fans ivoiriens ».

La fin de cette grande manifestation sera marquée le lundi 19 mars, par une grande caravane qui sillonnera les artères principales de la capitale économique dans les communes de Cocody, Treichville, Marcory et Port-Bouet.

A propos de HEINEKEN

HEINEKEN est le brasseur le plus international au monde, leader dans le développement et la promotion de marques premium de bières et de cidres. Avec la marque Heineken® en tête, le groupe possède un portefeuille de marques puissant composé de plus de 250 marques internationales, régionales et locales ainsi que de bières de spécialités et de cidres. L’innovation, l’investissement dans nos marques à long terme, une exécution commerciale de haute qualité et une attention toute particulière portée sur la gestion de nos coûts sont nos priorités. Fort de notre programme «Brewing a Better World», le développement durable fait partie intégrante de notre business et crée de la valeur pour toutes nos parties prenantes. HEINEKEN a une empreinte géographique bien équilibrée avec des positions de leader à la fois dans les pays émergeants et sur les marchés matures. HEINEKEN emploie environ 80 000 personnes et possède des sites de production (brasseries, malteries, sites de production de cidres…) dans plus de 70 pays. Heineken N.V. et Heineken Holding N.V. sont cotées à l’Euronext d’Amsterdam. Le cours de l’action est disponible sur Bloomberg sous le symbole HEIA NA et HEIO NA et sur Reuters sous le symbole HEIN.AS et HEIO.AS. HEINEKEN dispose de deux programmes d’American Depositary Receipt (ADR) sponsorisés de niveau 1 : Heineken N.V. (OTCQX : HEINY) et Heineken Holding N.V. (OTCQX : HKHHY). L’actualité de notre groupe est accessible sur notre site internet. www.theHEINEKENcompany.com ou en nous suivant sur @HEINEKENCorp

A propos du Trophy Tour

L’UEFA Champions League Trophy Tour organisée par Heineken® est une opportunité pour les fans du football du monde de se rapprocher des icônes du Trophée de l’UEFA Champions League. La campagne 2017/2018 de L’UEFA Champions League Trophy Tour organisée par Heineken®, « Partage tes émotions, Partage le Trophée », fera vivre aux fans des expériences qui iront au-delà des 90 minutes de matchs qui se sont déroulés à travers le monde. Le concept de L’UEFA Champions League Trophy Tour organisée par Heineken® a été développé pour permettre aux fans, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, de pouvoir mieux se rapprocher de la compétition de l’UEFA Champions League, spécialement pour ceux qui ont seulement la possibilité de le suivre à la télévision. Ainsi, ils auront l’opportunité tant souhaitée de prendre des photos avec le Trophée emblématique, de rencontrer des célébrités du football et de faire l’expérience en direct de l’émotion de L’UEFA Champions League Trophy Tour organisée par Heineken®. Plus de 60% des fans de l’UEFA Champions League suivent la compétition en étant hors d’Europe ; ainsi, à travers L’UEFA Champions League Trophy Tour organisée par Heineken®, Heineken® apporte son soutien à l’UEFA pour étendre la portée de la compétition à une base plus élargie de fans et se rapprocher d’eux dans les marchés clés.

A propos de Brassivoire

Brassivoire est une joint-venture née de l’association de HEINEKEN et CFAO en Côte d’Ivoire. Elle est détenue à 51% par HEINEKEN et à 49% par CFAO. Brassivoire est une société de production et de commercialisation de bières qui dispose actuellement d’un capital de 24 267 910 000 F CFA. La première pierre de son usine a été posée le 25 septembre 2015 au PK 24, la nouvelle zone industrielle au nord d’Abidjan. Elle a lancé sa première bière brassée en Côte d’Ivoire «Ivoire®», le 14 novembre 2016. Officiellement inaugurée le 05 avril 2017 par les hautes autorités gouvernementales et les dirigeants des Groupes Heineken et CFAO, Brassivoire représente un investissement de 100 milliards de FCFA, soit environ 150 millions d’euros, pour une capacité de production de 1,6 million d’hectolitres de bière par an. En plus de la bière Ivoire, elle commercialise sur le marché ivoirien dans le segment des boissons non alcoolisées, Maltina® et dans le segment des bières, Heineken®, Desperados® et maintenant Mützig®, sa seconde bière brassée localement qu’elle vient de mettre sur le marché. Après un peu plus d’1 an de production, Brassivoire compte aujourd’hui plus de 275 employés. Ce nombre est appelé à augmenter significativement étant donné que Brassivoire continue à investir et à accroître ses activités, notamment avec l’installation de sa 2ème ligne d’embouteillage. Partenaire de la croissance Ivoirienne, Brassivoire s’engage dans le développement durable de la filière riz à travers le projet KRISPI (Korhogo Rice Sector Performance Improvement : Amélioration de la Performance de la filière Riz à Korhogo). Pour en savoir plus : www.brassivoire.ci