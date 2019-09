L’ancien international togolais Kodjovi Obilale mobilise le football pour promouvoir l’agriculture durable

(Agence Ecofin) - Une compétition dénommée « Agrofootball and sustainable agriculture », veut sensibiliser les populations togolaises sur les pratiques agricoles biologiques respectueuses des sols, des écosystèmes et de la santé humaine, en passant par le vecteur du football. Sa première édition a été lancée en milieu de cette semaine à Lomé.

D’un coût d’environ 28 millions de francs CFA, le projet est parrainé par l’ancien international togolais, Kodjovi Obilale qui veut allier son expertise footballistique à la promotion d’une agriculture durable, de l’environnement, et la stimulation de la consommation locale.

Ainsi, l’évènement devrait non seulement permettre de « dynamiser et promouvoir l’agriculture durable via le football », selon le promoteur Anani Combé, mais aussi « vulgariser et promouvoir la consommation des produits locaux, sensibiliser les populations sur l’importance des bonnes pratiques agricoles ».

Il s’agit également de susciter l’intérêt des acteurs du football, et d’autres, à s’investir dans le secteur agricole. La compétition, prévue à l’échelle nationale, va concerner notamment 8 villes au Togo.

Ayi Renaud Dossavi