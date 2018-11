Tunisie : le Disney Festival a de nouveau pris ses quartiers dans le pays

(Agence Ecofin) - En Tunisie, du 23 au 25 novembre derniers, Disney a organisé la seconde édition de son festival dédié au pays. Forte du succès de la première édition organisée l’année dernière pour célébrer les 90 ans de l’entreprise, The Walt Disney Company a tenu à faire ses films dans plusieurs villes du pays.

Ainsi, l’entreprise a étendu les manifestations hors de Tunis, en projetant des films à Hammamet, Sousse, Siliana, Gammarth, Kebili, Kairouan, Ben Arous, Sidi Bouzid, Sfax, Monastir, Beja et Medenine.

« Après l’engouement pour le premier Disney Festival de Tunis en 2017, c’est un immense plaisir de pouvoir proposer cette 2ème édition qui s’étend cette année à toute la Tunisie. C’est une formidable occasion d’apporter au plus grand nombre, toutes générations confondues, l’émotion, les rires et la magie véhiculées par les productions Disney », s’est réjoui Jean-François Camilleri (photo), président de The Walt Disney Company France, Benelux, Maghreb et Afrique francophone.

50 productions des studios Disney ont été diffusées au public tunisien pendant le festival qui devrait, de nouveau, avoir lieu en 2019.

Servan Ahougnon