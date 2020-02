(Agence Ecofin) - Prenant part aux Bamako Digital Days du 18 au 19 février 2020 au Centre international des conférences de Bamako (CICB), le Directeur de Timbuktu Institute, Dr Bakary Sambe, (photo) a rappelé que le marché du digital était aussi celui des « biens symboliques, culturels, politiques et philosophiques ». Pour lui, « l'Afrique doit y positionner son offre en matière d'alternatives et ne pas être en position de consommateur d'idéologies, surtout celles-là qui prônent l'extrémisme et la terreur ».

Bakary Sambe a lancé un appel aux blogueurs et aux nombreux jeunes influenceurs du continent à s'impliquer dans la vulgarisation des messages de paix et le renforcement de la résilience des jeunes face à la radicalisation et l'extrémisme violent.

Lors de ses échanges avec le jeune inventeur du « Facebook malien », Mamadou Sidibé, concepteur de Lenali, une plateforme offrant un accès dans plusieurs langues locales comme le bambara, le soninké, le songhaï, le mooré et le wolof, mais aussi le français, le directeur de Timbuktu Institute a tenu à magnifier cette « Afrique qui assure et qui rassure ».

S'adressant spécifiquement aux blogueurs, il leur rappelle leur rôle essentiel dans le progrès de nos sociétés et les avancées démocratiques : « Les blogueurs sont la force montante de la démocratie et de la citoyenneté. Partout en Afrique ils ont lancé des alertes, participé à la résurgence et à la vitalité de la société civile, ils ont largement contribué aux changements démocratiques les plus significatifs, ces dernières décennies, sur le continent. Ces jeunes souvent sans moyens ont mobilisé avec génie les combats des communautés et rendu visibles leurs réussites ».

Pour lui, ces jeunes Africains « créatifs et ambitieux » détiennent une « arme de construction massive de cohésion sociale et de citoyenneté universelle et il faudra en user à bon escient ». « Je les exhorte à refuser la voie facile des fake news qui propagent la haine, si facile à répandre sur les réseaux sociaux, refuser l’instrumentalisation pour des combats qui ne sont pas les nôtres, je souhaite qu’ils acquièrent l’indépendance financière pour préserver leurs voix uniques […] et qu’ils s’engagent pour la Paix partagée. »

Cette double « utilité du numérique en termes de conquête des libertés et du progrès social, mais aussi de marchés lointains » fait dire à Dr Bakary Sambe que « les Startuppers sont eux aussi une chance pour l’Afrique. Il faut réfuter les discours qui les infantilisent ou en font un phénomène mineur ».

Pour le directeur de Timbuktu Institute qui, dans le cadre de son ouverture régionale, a noué un partenariat stratégique avec un des leaders de la presse en ligne au Niger et dans le Sahel, Niamey et les 2 jours, « il faut investir dans les écosystèmes d’innovation afin d'inventer nos propres procédés et manières de faire, qui seuls nous permettront de compter sur nous-mêmes, développer notre propre appropriation des technologies et atteindre pas à pas les Objectifs de développement durable ».