Semaine de la Créativité de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : les jurés se sont réunis à Lagos pour apprécier les soumissions

(HARMONIES ) - La Semaine de la Créativité, produite par CHINI Productions a commencé le Lundi 19 Mars à MUSON Center à Victoria Island, Lagos. Les activités prévues ont bien eu lieu et ont donné lieu à plusieurs formations et à des échanges entre professionnels. La grande majorité des participants, des jeunes professionnels et étudiants ont eu l’occasion d’écouter des experts de la profession et de voir des travaux déjà faits.

Les Pitcher Awards, ont connu les travaux des jurys le Jeudi 22 Mars afin d’apprécier les campagnes présentées par les différentes agences dans les Catégories Héritage, Canaux et Innovation. Présidés par Lanre Adisa, Yomi-Badejo Okusanya, Agatha Emina, les jurys ont décidé des gagnants en tenant compte de l’importance de définir des standards dans le secteur et d’encourager les meilleurs pratiques. Kwame Senou, Directeur Groupe des Opérations chez Harmonies Media Group a été juré dans la Catégorie Canaux.

Comme l’a rappelé M. Nnamdi Ndu, organisateur et Directeur Général de Chini Productions, les Pitcher Awards visent à présenter la créativité africaine au Monde. Les travaux primés seront présentés dans le catalogue distribué aux participants du Festival Cannes Lions, ainsi que sur le site du Festival Cannes Lions.

Les résultats seront annoncés le Samedi 24 Mars au cours du Gala des Pitcher Awards. La journée de Vendredi 23 mars, a été consacré aux Séminaires, dont des interventions sur la créativité en Afrique de l’Ouest et du Centre.