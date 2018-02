Afrique du Sud : pour la première fois, le Comic Con sera organisé en Afrique

(Agence Ecofin) - La première édition du Comic Con sur le continent africain aura lieu en Afrique du Sud du 14 au 16 septembre 2018 au Kyalami Grand Circuit et à l’International Convention Center. L’évènement est organisé par Reed Exhibitions Africa, ReedPOP et VS Gaming.

ReedPOP est une filiale de Reed Exhibitions et l’un des plus grands organisateurs mondiaux d'événements de pop culture. VS Gaming est l’une des entreprises les plus actives du secteur du e-Sport en Afrique du Sud.

Le Comic Con Africa verra se rassembler aussi bien les professionnels que les amateurs de comics, de films, séries de science-fiction et de fantasy pour des expositions et des séances de projection. Des stands seront également réservés au jeu vidéo pour la déclinaison africaine de l’un des plus grands événements de culture geek et de pop culture.

Servan Ahougnon