Cameroun : près de 400 journalistes francophones réunis à Yaoundé, dans le cadre des 48e assises de l’UPF

(Agence Ecofin) - Depuis le 18 novembre 2019, Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille les 48e assises de l’Union de la presse francophone (UPF). Cette grand-messe du journalisme dans l’espace francophone s’articule autour du thème « Journalisme d’émotion, journalisme d’information ».

La rencontre connaît la participation de près de 400 journalistes dont 105 professionnels camerounais et plus de 240 étrangers venus de pays francophones et d’autres nationalités telles que la Géorgie, la Serbie, le Monténégro, Haïti, la Guyane, la Thaïlande, la Grèce, ou encore le Rwanda...

Ces assises de l’UPF, qui ont bénéficié du soutien du gouvernement camerounais, s’achèvent le 22 novembre 2019.

BRM