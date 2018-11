Nigeria : le pays accueillera la première édition du sommet Discop Business

(Agence Ecofin) - Le Nigeria accueillera la première édition du sommet annuel Discop Business. En effet, Chidia Maduekwe (photo, droite), directeur général de la Nigerian Film Corporation (NFC), et Patrick Zuchowicki (photo gauche), PDG des DISCOP Markets, ont signé un protocole d'accord assurant l’organisation de la première édition du DISCOP Business au Nigeria.

L’évènement est prévu pour se tenir en décembre 2019, durant le festival annuel du film ZUMA organisé à Abuja.

Le sommet Discop Business a pour principal objectif d’intégrer les banques et autres institutions financières dans le fonctionnement des industries créatives. Le Nigeria, dont les industries musicales et cinématographiques commencent à participer de plus en plus au PIB national, semblait donc idéal pour lancer l’évènement.

« L'importance de ce partenariat ne peut être perdue de vue si l'administration actuelle met l'accent sur la diversification de l'économie nigériane, qui passe de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles à l'économie créative. Le développement continu de productions de qualité dans l'industrie cinématographique nigériane va recevoir un nouvel élan suite à ce protocole d'accord signé entre la NFC et DISCOP », a assuré Chidia Maduekwe.

Selon Patrick Zuchowicki, il est temps pour les banques, les institutions financières et les fonds d'investissement de prendre le pouls des opportunités disponibles sur le marché africain du divertissement et des médias.

Servan Ahougnon