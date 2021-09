Le créateur nigérian Emmanuel Okoro sacré « Designer Africa Fashion Up 2021 »

( SHARE AFRICA ) - Ce vendredi 17 septembre dernier, à l’issue d’un défilé exceptionnel organisé à l’Hôtel Salomon de Rothschild à Paris, grand lieu de la haute couture parisienne, le jeune créateur nigérian, Emmanuel Okoro, a été élu « Designer Africa Fashion Up 2021 ». Initié par Valérie Ka, mannequin professionnel international, Africa Fashion Up constitue le premier programme-événement organisé en France dont le but est de reconnaître et d’encourager la mode africaine en pleine effervescence. La première étape était le défilé. La seconde étape sera demain l’accompagnement personnalisé des 5 candidats pendant 6 mois dispensé, d’une part par Balenciaga, partenaire de l’opération, et d’autre part par l’école de management HEC qui délivrera une formation dédiée.

Ce vendredi 17 septembre au soir, le Nigérian Emmanuel Okoro a été sacré « Designer 2021 » à l’issue du défilé de la première édition de l’Africa Fashion Up. Fondateur et directeur créatif de la marque Emmy Kasbit lancée en 2014, Emmanuel Okoro a su convaincre le jury autant par son esthétique de conception épurée et ses coupes architecturales que par la qualité de ses pièces tissées à l’akwete, textile du nom du village de l’Est du Nigéria.

Les pièces d’Emmanuel Okoro ont été présentées durant le défilé aux côtés de celles de ses 3 confrères, Zac Koné (Côte d’Ivoire), Guy Fabrice Sullivan (Côte d’Ivoire), le duo Natasha Jaume & Carina Louw (Afrique du Sud). Les pièces ont été présentées sous le regard attentif de 5 créateurs africains de renommée internationale, à savoir Imane Ayissi (Cameroun), Karim Tassi (Maroc), Martial Tapolo (Cameroun), Eric Raisina (Madagascar) et Soraya Da Piedade (Angola).

Grâce à l’Africa Fashion Up, les 5 candidats-lauréats ont bénéficié de deux journées d’immersion dans les coulisses de la capitale mondiale de la mode à travers une série de visites. Partenaire de l’opération, la maison de haute couture Balenciaga a ouvert ses portes à ces talents prometteurs afin de leur prodiguer conseils et encouragements à travers des masterclass dédiées. Ces derniers ont également été reçus dans l’atelier d’Imane Ayissi et ont rencontré Sophie Erika, Business and Collection Planning Director de Kenzo Mode.

^Dans une prochaine étape, les 5 candidats-lauréats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé durant 6 mois qui prendra la forme d’un programme de mentoring offert par la maison de haute couture Balenciaga, et d’une formation délivrée par la prestigieuse école de management, HEC Paris.

En complément, le Designer Africa Fashion Up 2021, Emmanuel Okoro, a reçu un prix spécifique remis par la plateforme de e-commerce Jendaya lui offrant la mise en valeur de sa collection sur cette plateforme qui ambitionne de faire émerger des marques de créateurs africains.

Initiative issue du projet Share Africa, créée par le mannequin international Valérie Ka, Africa Fashion Up participe à la dynamique de valorisation de la nouvelle génération de créateurs du Continent, d’une mode africaine entre tradition et modernité, entre héritage et ouverture à l’international.

« Nous tenons à féliciter chaleureusement l’ensemble des créateurs ayant participé à cette superbe aventure qu’est l’Africa Fashion Up, et en particulier le grand gagnant, Emmanuel Okoro. Ensemble, nos 5 lauréats ont su faire rayonner la créativité africaine dans l’une des principales capitales de la mode. Quelle joie ! Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires, dont la maison Balenciaga et l’école de management HEC Paris, qui poursuivront la dynamique engagée en accompagnant ces créateurs durant les prochains mois », déclare Valérie Ka, mannequin international, fondatrice et directrice artistique de Share Africa, responsable du programme Africa Fashion Up.

A propos de Share Africa

SHARE AFRICA est une plateforme d’actions et de projets qui vise à mettre en avant l’Afrique jeune, créative, innovante et verte en encourageant celles et ceux qui entreprennent et créent en Afrique.