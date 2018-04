Nollywood Week Paris : le cinéma nigérian s’invite en France du 3 au 6 mai prochain

(Agence Ecofin) - Du 3 au 6 mai prochain, le cinéma nigérian s’invite à Paris pour la 6e édition du Nollywood Week. Il s’agit du seul festival annuel dédié au cinéma nigérian en Europe. Comme lors des éditions précédentes, une sélection des meilleurs films nigérians de l’année, sera projetée au cinéma l’Arlequin.

L’événement propose même, en avant-première mondiale, Kassala, Sylvia et The Delivery Boy. Cette 6ème édition du Nollywood Week Paris a bénéficié du soutien institutionnel de la Mairie de Paris et de sponsors comme Air France et African Movie Channel.

Après les Etats-Unis, il y a quelques semaines, l’attraction suscitée par cette édition de la Nollywood Week Paris et ses films nigérians vient confirmer la dimension mondiale acquise par l’industrie cinématographique de la République fédérale.

Rappelons que d’après le rapport « Entertainment and Media Outlook 2017-2021 : An African perspective » de PwC, l’industrie cinématographique nigériane va rapporter plus de 20 millions de dollars à l’horizon 2021.

Servan Ahougnon