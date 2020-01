Côte d’Ivoire : Abidjan accueillera la seconde édition africaine du festival Série Series

(Agence Ecofin) - La seconde édition africaine du festival « Série Series » se tiendra cette année à Abidjan, en Côte d’Ivoire. L’évènement dédié à la promotion des séries et des professionnels du secteur se déplace après une première édition organisée à Ouagadougou, au Burkina Faso.

« Série Series Africa, ce sont les rencontres panafricaines dédiées aux séries et à leurs créateurs. Conçu par et pour les professionnels et ouvert au public, Série Series Africa est un espace d’échange, de formation et de mise en lumière des séries et talents africains, sans compétition », peut-on lire dans le communiqué des organisateurs de l’évènement.

Les dates n’ont pas encore été dévoilées, mais comme lors de la première édition et sur le modèle de la version européenne du festival, on devrait assister à 3 jours constitués d’études de cas, de rencontres et de panels.

Les organisateurs ont récemment lancé un appel à candidatures et les professionnels africains souhaitant proposer leurs séries peuvent remplir le formulaire disponible sur le site de l’évènement.

Servan Ahougnon